Secret World Legends: Neues Areal in Tokio führt an den Anfang der Geschichte - 4Players.de

Funcom hat das Tor zu einem neuen Areal geöffnet, das Spieler von Secret World Legends erkunden können. Es handelt sich um einen Teil von Kaidan, ein fiktiver Stadtviertel Tokios, in dem die mysteriösen weltverändernden Geschehnisse ihren Ursprung hatten. Entsprechend wird dort die Erzählung fortgeführt, wobei Abenteurer zunächst den in Transsilvanien spielenden Teil der Geschichte beendet haben müssen.In Tokio treffen sie auf der japanischen Folklore entsprungene Geister und lernen neue Charaktere sowie Legenden kennen. In zwei kommenden Erweiterungen sollen weitere Teile Kaidans zugänglich werden.Secret World Legends ist die seit Juni dieses Jahres kostenlos spielbare Version von The Secret World und sowohl über Funcoms Launcher als auch Steam erhältlich.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer