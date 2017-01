StarCraft 2: Wings of Liberty: Wurde allem Anschein nach von Blizzard an bestimmte Battle.net-Nutzer "verschenkt" - 4Players.de

Blizzard Entertainment scheint StarCraft 2: Wings of Liberty an diverse Battle.net-Nutzer " verschenkt " zu haben, dies ist mehreren Berichten von Spielern zu entnehmen . Besagte User hatten sich einfach in das Battle.net eingeloggt und konnten auf das Echtzeit-Strategiespiel zugreifen, ohne es "aktiv" gekauft zu haben. Allem Anschein nach wurde nicht die "Starter Edition", sondern die Vollversion verschenkt. Spielcodes wurden nicht via E-Mail verschickt, stattdessen wurde das Spiel direkt im Battle.net freigeschaltet. Blizzard hat diese Aktion nicht offiziell angekündigt und noch kein Statement dazu veröffentlicht.Darüber hinaus wird morgen der Patch 3.10 für StarCraft 2: Legacy of the Void in Europa erscheinen, der den (kostenpflichtigen) Ansager "TotalBiscuit" hinzufügen und hauptsächlich Änderungen an den Co-Op-Missionen sowie den Kommandanten vornehmen wird ( Change-Log ).