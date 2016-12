Crytek: Soll seinen Angestellten seit Monaten keine Gehälter mehr zahlen - 4Players.de

Solidus Snake schrieb am 12.12.2016 um 13:17 Uhr

Das dumme bei EA ist nun mal. 1. Alles wird auf Frostbyte Engine gebracht und 2. ihnen mangelt es nicht an Shooter. Klar könnten sie durchaus auch ein Crysis 4 in Auftrag geben, so zusagen als Abwechslung nächstes Jahr zu Titanfall. Bloß an sich haben sie ja schon jetzt einen SCI-FI Shooter.

Das Microsoft ein neues Ryse publisht ist ebenfalls recht unwahrscheinlich, da der erste Titel keine so guten Bewertungen bekommen hat. Zu Ubisoft können sie wohl auch nicht mehr wirklich zurück. Würde ihnen noch Deep Silver, Take 2, Activison bleiben. Möglich wäre eventuell auch etwas für die Nintendo Switch, wenn Nintendo den Geldkoffer rausholen sollte. Das Problem bei Crytek ist eben, das sie einfach bis auf die Engine keine wirkliche Grundlage an einem guten Franchise habem, so wie Insomniac oder Quatic Dream.