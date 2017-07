WarCraft 3: Reign of Chaos: Patch 1.29; Kartenpool- und Balance-Anpassungen stehen an; größe Pläne angedeutet - 4Players.de

Das Classic-Games-Team bei Blizzard ist ziemlich zufrieden mit der aktuellen Version von WarCraft 3 ( 1.28.5 ), denn das Echtzeit-Strategiespiel würde mittlerweile gut auf aktuellen Betriebssystemen funktionieren. Auch den Installationsvorgang hätten sie optimiert und einige Bugs aus der Welt geschafft, erklärte ein Mitarbeiter des Classic-Games-Teams in einem Interview . Derzeit würden sie an Patch 1.29 werkeln, der den kompetitiven Multiplayer-Kartenpool aktualisieren wird. Die neue Karten-Mischung soll unterschiedliche Spielstile besser fördern. So soll es Karten sowohl für rasante Schlachten als auch für größere Gefechte (Makro-Management) geben. Außerdem würden sie an experimentellen Balance-Anpassungen bei den vier Fraktionen arbeiten. Da die Balance bei WarCraft 3 jedoch seit mehreren Jahren nicht verändert wurde, sollen die Anpassungen entsprechend langsam und wohlüberlegt durchgeführt werden.Außerdem deutete das Classic-Team in dem Interview an, dass "sie noch große Ideen" hätten, die für Begeisterung sorgen könnten. Man soll aber nicht erwarten, dass eine fünfte Rasse, größere Einheiten-Auswahlgruppen oder KI-Verbesserungen (Wegfindung) auf der To-Do-Liste stehen würden. Das Classic-Games-Team hätte jedenfalls erst mit der Arbeit begonnen, heißt es.