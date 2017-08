WarCraft 3: Reign of Chaos: Patch 1.28.6 mit Balance- und Map-Pool-Veränderungen wird getestet - 4Players.de

Balanced creep camp difficulty progression from early to late game

Balanced creep drop tables for better item progression from early game to late game

Item diversity: Varied Level 1 though 6 charged items and Level 1 through 6 permanent items

Balanced all start locations: total amount and starting distance from lumber, equal amount of spacing, equal size choke points, et cetera

Balanced expansion distance from start locations

Decluttered points of interest to reduce visual competition during gameplay

Retextured map surfaces for better visual clarity - both on screen and mini-map

Minimized the size of trees and doodads that obstructed player view of points of interest

Added cliff lines or deep water to edges of the map - removing hard edges (aesthetic choice for immersion)

Properly placed trees and doodads on the pathing grid: full-cell Medium Grid to half-cell Medium Grid alternate

Removed the rolling shoreline waves from rolling hills to remove the noise the waves created - remains for cliff shores

Blizzard Entertainment hat den öffentlichen Testserver (PTR) von Patch 1.28.6 für WarCraft 3 gestartet. Der Patch nimmt einige Balance-Veränderungen an den Creeps auf den Karten (sowie an der Creep-Beute) vor und sorgt dafür, dass alle Startpositionen auf den Karten ausbalanciert (Bauplatz, Ressourcen, Eingänge etc.) sind. Außerdem wurden die Kartenlisten (Map Pool) für alle Spielmodi angepasst ( Details ). Das Matchmaking-System soll allerdings noch nicht so schnell sein. Die Geschwindigkeit soll mit einem kommenden Patch optimiert werden.Das PTR-Installationsprogramm kann hier runtergeladen werden. Im Zuge des PTR-Testlaufs von Patch 1.28.6 wird weiter darüber spekuliert, ob WarCraft 3 ebenfalls als Remaster - wie StarCraft - veröffentlicht werden könnte.General Improvements & Gameplay Objectives