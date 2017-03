de Blob: PC-Umsetzung im Anmarsch - 4Players.de

Im Zuge der Ankündigung des PAX-East-Aufgebots (Messe in Boston; 10. bis 12. März) hat Publisher THQ Nordic angekündigt, dass eine PC-Umsetzung von de Blob ab dem 27. April 2017 erhältlich sein wird. Das Original erschien 2008 für Wii (zum Test ). "Rolle, springe und schmettere dir deinen Weg durch die Anlagen der mächtigen I.N.K.T. Corporation, um eine Revolution zu starten und Chroma City vor einer farblosen Zukunft zu bewahren. Genieße den Multiplayer-Modus mit geteiltem Bildschirm für vier Spieler in acht unterschiedlichen Modi an verschiedenen Stationen."Letztes aktuelles Video: Starttrailer