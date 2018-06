de Blob: Switch-Version datiert - 4Players.de

Nachdem de Blob bereits "remastert" auf PC, PS4 und Xbox One erschienen ist, stattet der charmante Farbklecks auch Nintendo Switch einen Besuch ab. Das Spiel wird ab dem 26. Juni 2018 erhältlich sein und digital sowie als Retail-Version für 29,99 Euro verfügbar sein.Unseren Test der überarbeiteten Versionen für PlayStation 4 und Xbox One findet ihr hier : Lange vor Splatoon wurde in einem Spiel auf einem Nintendo-System mit Farbe um sich geworfen, als ob es kein Morgen gäbe. Natürlich ist die Rede von dem entspannten, aber enorm unterhaltsamen Jump&Run de Blob, das 2008 für Wii erschien. Vor etwa einem halben Jahr auf dem PC als HD-Remaster veröffentlicht, darf man jetzt auch auf PS4 und Xbox One den charmanten Farbhelden steuern.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer