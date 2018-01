Der Boom bei Kryptowährungen (Bitcoin, Ethereum und Co.) bzw. dem Crypto-Mining hat schon seit Monaten Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Grafikkarten und damit auch auf die Preise dieser für Gaming-PCs so wichtigen Komponente - sowohl Grafikkarten von AMD als auch von NVIDIA sind betroffen Bei Tom's Hardware heißt es hierzu: "Ein Beispiel hierfür sind etwa die Versionen der Vega-Karten der AMD-Partner. Abgesehen davon, dass die GPU nicht gerade in großen Stückzahlen produziert wird, werden die Karten, die mit der Grafikeinheit ausgeliefert werden, quasi schon an den Werktoren von chinesischen Minern 'abgefangen'. (...) Von den Karten, die noch verfügbar sind, wie etwa die Nvidia Geforce GTX 1080 Ti, erhalten Großhändler aktuell maximal einige hundert Exemplare. Die GTX-1060- und 1080-Modelle sind dagegen von den Lieferschwierigkeiten betroffen. Mancher Händler hat seit Dezember keine dieser Grafikkarten mehr erhalten - die einen gelten als sehr effizient beim Generieren der Krypto-Währungen, bei den anderen kommt es zu Schwierigkeiten bei der Fertigung, weil der GDDR5X-Grafikspeicher knapp wird."Crypto-Miner versuchen außerdem möglichst hohe Stückzahlen von Grafikkarten zu bekommen. Laut ComputerBase würden Händler sogar Grafikkarten-Bestellungen in dreistelliger Größenordnung erhalten. Viele einschlägige Hardware-Online-Shops reagieren mittlerweile mit einer Einschränkung der Bestellmenge.Gegenüber ComputerBase gab der Pressesprecher von NVIDIA folgendes Statement ab: "Für NVIDIA stehen Gamer an erster Stelle. Sämtliche Aktivitäten rund um unsere GeForce-Produktreihe sind auf unsere Hauptzielgruppe ausgerichtet. Um den GeForce-Gamern auch in der aktuellen Situation weiterhin eine gute Verfügbarkeit von GeForce-Grafikkarten zu gewährleisten, empfehlen wir unseren Handelspartnern, entsprechende Vorkehrungen zu treffen, um den Bedarf der Gamer wie gewohnt abzudecken." Die Begrenzung ist allerdings nur eine "Empfehlung", da der Hardware-Hersteller nicht "in die Unabhängigkeit des Handels" eingreifen möchte.