Darksiders: Warmastered Edition: PS4-Pro-Unterstützung, 4K-Screenshots und Vergleichsbilder - 4Players.de

Die Darksiders Warmastered Edition wird auf der PlayStation 4 Pro in 4K laufen, dies gab THQ Nordic - ob nativ oder hochskaliert wurde nicht erwähnt. Die Warmastered Edition erscheint am 22. November 2016 für PS4, PS4 Pro und Xbox One. Die PC-Version soll eine Woche später - am 29. November - erhältlich sein. Die Umsetzung für Wii U (sowohl im Einzelhandel als auch digital) folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Die Darksiders Warmastered Edition bietet 1080p-Auflösung auf Konsolen (PS4, Wii U und Xbox One), 4K-Unterstützung auf PC und PS4 Pro, Texturen mit doppelter Auflösung, überarbeitetes Rendering und 60 Bilder pro Sekunde (30 fps auf Wii U).4K-ScreenshotsVergleichsbilder (erstes Bild jeweils aus Darksiders; zweites Bild aus der Warmastered Edition)