Darksiders: Überarbeitete "Warmastered Edition" erscheint heute für Konsolen - 4Players.de

Heute erscheint die "Warmastered Edition" des Actionspiels Darksiders für PS4, PS4 Pro und Xbox One. Die PC-Version soll eine Woche später - am 29. November - erhältlich sein. Die technisch überarbeitete Version bietet 1080p-Auflösung auf Konsolen (PS4, Wii U und Xbox One), 4K-Unterstützung auf PC und PS4 Pro, Texturen mit doppelter Auflösung, überarbeitetes Rendering und 60 Bilder pro Sekunde (30 fps auf Wii U).Letztes aktuelles Video: Konsolen-Trailer zur Warmastered Edition