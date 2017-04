Darksiders: Warmastered Edition: Termin der Wii-U-Version - 4Players.de

Die noch ausstehende Wii-U-Fassung der Warmastered Edition von Darksiders wird am 23. Mai 2017 für 19,99 Euro veröffentlicht. Die technisch überarbeitete Version soll 1080p-Auflösung, Texturen mit doppelter Auflösung (im Vergleich zum Originalspiel), überarbeitetes Rendering und 30 Bilder pro Sekunde (60 fps auf PS4 und Xbox One) bieten. Den Test der Warmastered Edition für PS4 und Xbox One findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Warmastered Edition Trailer