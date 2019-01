Darksiders: Warmastered Edition wird am 4. April für Nintendo Switch erscheinen - 4Players.de

Gestern ist ein Trailer zur Warmastered Edition von Darksiders für Nintendo Switch im Internet aufgetaucht und nun hat THQ Nordic die Switch-Fassung auch offiziell angekündigt. Die Warmastered Edition erscheint am 2. April 2019 sowohl digital als auch im Einzelhandel mit einer UVP von 29,99 Euro.Der Publisher schreibt: "Ruin wird erneut über die Erde galoppieren, wenn Krieg, der verheerende und umstrittene Held der Darksiders Warmastered Edition, die Apokalypse auf Nintendo Switch einläutet. Wann es losgeht? Am 2. April endet die Welt, so wie wir sie kennen. Eine Welt ohne Darksiders auf Nintendo Switch."Die technisch überarbeitete Version von Darksiders bietet 1080p-Auflösung auf Konsolen (PS4, Wii U und Xbox One), 4K-Unterstützung auf PC und PS4 Pro, Texturen mit doppelter Auflösung, überarbeitetes Rendering und 60 Bilder pro Sekunde (30 fps auf Wii U).Letztes aktuelles Video: Warmastered Edition Switch-Trailer