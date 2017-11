Square Enix hat Star Ocean: The Last Hope als überarbeitete Neuauflage für PC via Steam und PlayStation 4 im PlayStation Network veröffentlicht. Der Remaster mit dem Zusatztitel "4K & Full HD Remaster" kostet 20,99 Euro.Star Ocean: The Last Hope wurde in Zusammenarbeit mit tri-Ace entwickelt und erzählt die Vorgeschichte der ersten Star-Ocean-Episode. "Der neu aufgelegte Titel mit strategischen Echtzeit-Kämpfen enthält ebenfalls ein tiefgehendes Crafting-System für Gegenstände, ein Dialog-System, das die Beziehungen zwischen den Charakteren vertieft sowie das aufregende Blindside-Kampfsystem, das Ausweichen und Angriff zu rasanten Kampfbegegnungen kombiniert", schreibt der Publisher.Star Ocean: The Last Hope erschien 2009 zunächst für Xbox 360 ( zum Test ). Ein Jahr später folgte die PS3-Version.Letztes aktuelles Video: Remaster Launch-Trailer