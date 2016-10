EVE Online: Neue Nutzerbedingungen (EULA) untersagt Handel mit Spielinhalten - 4Players.de

Wenn CCP am 8. November die Erweiterung Ascension veröffentlicht und Eve Online damit auf ein Free-to-play-Modell umstellt, müssen Spieler neue Nutzerbedingungen (EULA) bestätigten, die u.a. das Verwenden von Spielinhalten für Glücksspiele untersagen. Das isländische Studio hat diese Änderungen bereits vergangene Woche zum Teil erläutert und alle Neuerungen im Text der Vertragsvereinbarung farblich markiert Zwei Glücksspiel-Anbieter, die schon in der Vergangeneheit gegen bestehende Bedingungen verstoßen haben, hat CCP bereits aus dem Spiel ausgeschlossen: Sowohl IWANTISK als auch Eve Casino haben keinen Zugang mehr zu Eve Online - deren sämtliche Spielwährung sowie gesamter virtueller Besitz wurde von CCP beschlagnahmt. Die Spielkonten der verantwortlichen Personen wurden zudem geschlossen. Immerhin war der Echtgeld-Handel mit Spielgegenständen auch in der Vergangenheit schon untersagt.Alle Informationen zu der Umstellung auf das Free-to-play-Modell findet ihr unter diesem Link Letztes aktuelles Video: Free-to-play-Vorstellung