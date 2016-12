EVE Online: Belagerung von M-0EE8: Bisher größtes Gefecht der EVE-Geschichte - 4Players.de

Am vergangenen Wochenende fand mit der Belagerung von M-0EE8 das bisher größte Gefecht in der Geschichte von EVE Online statt. Dabei wurde eine vollständig einsatzfähige Zitadelle der Keepstar-Klasse vernichtet. CCP Games schreibt dazu: "Mit ihrer Größe von über 160 km und vollständig ausgerüstet mit Defensiv-Superwaffen, die immensen Schaden anrichten, ist es eine planerische Meisterleistung, die zudem stundenlang erhebliche Feuerkraft erfordert, ein solches Bauwerk zu zerstören. Die Belagerung von M-0EE8 (...) brach den Rekord für die meisten Spieler in einem einzelnen Sonnensystem (ehemals 5.337) mit 7.507 verschiedenen Charakteren, die während der Belagerung in das System gesprungen sind. Wie es in EVEs Sandbox-Spieldesign vorgesehen ist, wurde all dies von Spielern geplant, in Gang gesetzt und durchgeführt - und stellte den Höhepunkt eines monatelangen Konflikts zwischen Tausenden Spielern dar, der als 'Tribute War' bekannt wurde und nach der Weltraumregion benannt war, in der er stattfand." Weitere Informationen und Hintergründe zur Belagerung von M-0EE8 sowie Bilder und Co. findet ihr hier