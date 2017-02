EVE Online: Kapselpiloten suchen demnächst nach Planeten außerhalb des Sonnensystems - 4Players.de

Noch in diesem Jahr können die Kapselpiloten in Eve Online dabei helfen Planeten außerhalb des Sonnensystems aufzuspüren, indem sie im Spiel astronomische Daten auswerten. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit von Entwickler CCP Games, der Universität Reykjavik sowie der Universität Genf, von der auch die Daten stammen werden. Michel Mayor, der vor mehr als 20 Jahren den ersten solcher Exoplaneten entdeckte, ist ebenfalls beteiligt und wird auf dem vom 6. bis 8. April stattfindenden Fanfest die zweite Stufe der Project Discovery genannten Aktion vorstellen.In der ersten Stufe werteten Piloten in einer Art Minispiel bereits Daten aus, die Wissenschaftlern dabei halfen die Verteilung von Eiweißen in menschlichen Zellen zu untersuchen. Wann genau die Suche nach Planeten anderer Sternsysteme beginnt, ist noch nicht bekannt.Letztes aktuelles Video: Play For Free Trailer