EVE Online: Arms-Race-Update erweitert Alpha-Accounts (Free-to-play)

CCP hat das Arms-Race-Update für EVE Online veröffentlicht. Die neue Erweiterung bringt den Free-to-play-Spielern (auch Alpha-Clones genannt) mehr Möglichkeiten. Die in der Ascension-Erweiterung des letzten Jahres eingeführten Alpha-Clones dürfen fortan weitere Skills trainieren, größere Raumschiffe fliegen und fortschrittlichere Waffen einsetzen. Die Schiffe, die ab sofort kostenlos geflogen werden können, sind im folgenden Trailer zu sehen."Nie war der Zeitpunkt günstiger, um ein Teil des EVE-Universums zu werden und in sein eigenes Weltraumabenteuer aufzubrechen - oder da weiterzumachen, wo man einmal aufgehört hat", so Hilmar Veigar Pétursson, CEO von CCP. "Die erweiterte Flexibilität und Tiefe der Spielerfahrung unserer Alpha-Clones bedeutet, dass EVE zugänglicher ist als je zuvor. EVE-Spieler können zurückkehren und ihre liebsten Raumschiffe gratis fliegen, alte Mitstreiter treffen oder weiter ihr eigenes Schicksal schmieden und ihre Spuren im Universum hinterlassen."Letztes aktuelles Video: Explore The Expanded Fleet of Free Player Ships"Das Arms-Race-Update erweitert ganz erheblich die Optionen der Alpha-Clones, was das Trainieren von Skills angeht, wodurch sie auch mächtige Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer steuern können, sowie zahlreiche Schiffe der verschiedenen Reiche und Piratenfraktionen von EVE Online, zu denen einige der beliebtesten Schiffe im Spiel zählen. Begleitend zu dieser Änderung wurde der kostenlose Zugriff auf Skills erweitert, die den Einsatz besserer Waffensysteme ermöglichen. (...) Alpha-Piloten können somit wesentlich tiefer in das Universum von New Eden eintauchen. Das Update bietet zudem große Anreize für Veteranen, die zu EVE Online zurückkehren. Sie können in ihren alten Spielergruppen mächtige Schiffe kommandieren, ohne das Spiel abonnieren zu müssen. (...) Arms Race bringt mit der Fähigkeit, durch Alpha-Injektoren Skillpunkte auf einer täglichen statt monatlichen Basis zu sammeln, auch eine neue Trainingsoption für Alpha-Clones. Diese Injektoren werden pro Clone einmal täglich verwendet, doch sie können sofort aktiviert werden und liefern 50.000 Skillpunkte, die der Pilot beliebig zuweisen kann", schreiben die Entwickler.Arms Race enthält darüber hinaus weitere Verbesserungen für EVE Online. "Das Ressourcenkrieg-Feature bietet eine neue Rolle, die es Spielern erlaubt, als unterstützender Pilot zu fliegen und so Belohnungen durch logistische Arbeiten für Mitspieler und das Reich zu verdienen, das sie unterstützen. Die Spieler können sich einer großen Bedrohung stellen, denn vorgelagerte Piratenbasen sind nun einfacher zu finden und anzugreifen." Verbesserte Texturen und Strukturen in Missionen und Raumverwerfungen werden ebenfalls geboten.