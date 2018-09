EVE Online: Fanfest soll 2019 an mehreren Orten stattfinden - 4Players.de

Nach 14 Jahren in Island wird 2019 das EVE Fanfest zum ersten Mal nicht in Reykjavik stattfinden, sondern an verschiedenen Orten auf der Welt. Das "EVE Fanfest Home" soll es aktiven EVE-Online-Spielern ermöglichen, sich das Fanfest nach Hause zu holen. CCP Games will "zahlreiche Wohnstätten aktiver EVE-Online-Spieler auf virtuelle Weise besuchen und einen glücklichen Gewinner als letztendlichen Gastgeber küren. Zu den Festlichkeiten zählen die meisten Dinge, die man von einem regulären EVE Fanfest erwarten würde, nur dass sie diesmal im und um das Zuhause des siegreichen Gamers herum stattfinden.""Das EVE Fanfest war schon immer eine Gelegenheit für EVE-Spieler, sich zu treffen, gemeinsam Zeit zu verbringen und mit ihren Kapselpiloten-Kollegen finstere Pläne zu schmieden - und bisher war Island hierfür die fantastische Umgebung", so Paul Elsy, EVE Onlines Senior Community Manager. "Im kommenden Jahr wollen wir jedoch in die Ferne schweifen, fremde Länder besuchen und so manches freundliche Klima genießen. Wir werden daher nicht in Island feiern, sondern der Heimatstadt eines unserer Spieler."Für den Lauf des Jahres 2019 sind weitere Fanfests und Treffen geplant. Details zu dem damit verbundenen Video-Wettbewerb findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Celebrating 15 Years of EVE