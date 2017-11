Brütal Legend: Derzeit kostenlos im Humble Store

Brütal Legend, die wundervolle Hommage von Tim Schafer an die Welt des Heavy Metal, kann man derzeit noch für gut einen Tag kostenlos über den Humble Store beziehen. In der Rolle des Roadies Eddie Riggs begleitet man Jack Black durch die abgefahrene Spielwelt, die stilistisch von den Covern der Metal-Scheiben inspiriert wurde.Dazu gibt es ordentlich was auf die Ohren: Der lizenzierte Soundtrack umfasst mehr als 100 Songs von Bands wie Motörhead, Judas Priest, Black Sabbath, Anthrax und Slayer. Der Humor kommt ebenfalls nicht so kurz - gleiches gilt für den Metzelfaktor, wenn Eddie die Axt schwingt und sich mit Dämonen anlegt. Die Echtzeitstrategie-Komponente könnte auf manche Spieler allerdings abschreckend wirken.Brütal Legend erschien ursprünglich nach einer langwierigen Entwicklungs-Odyssee von Double Fine Productions im Jahr 2009 für Xbox 360 und PS3. 2013 folgte noch die Umsetzung für den PC.Letztes aktuelles Video: PC-Trailer