Valve Software: Neue SteamVR-Controller, Lighthouse-Basisstation und Steam-Link-TV-Integration angekündigt - 4Players.de

New Valve controller prototype was really cool. Much closer to having hands in VR vs holding a tool. pic.twitter.com/8LzEkGDEn1 — Max W @ SteamDevDays (@mxweas) 12. Oktober 2016

Valve Software hat auf den aktuell in Seattle stattfindenden Steam Dev Days einen Ausblick auf einige Projekte gewährt, die man für 2017 plane. So wurde laut PC Gamer ein neuer Prototyp des SteamVR-Controllers vorgestellt, der dank Handgelenksbefestigung auch bei geöffneten Händen nicht herunterfalle. Ein ähnliches Konzept soll ursprünglich auch Oculus bei seinen Touch-Controllern verfolgt, später aber wieder verworfen haben. Hier per Twitter veröffentlichte Schnappschüsse des VR-Zubehörs:Zudem will Valve nächstes Jahr eine neue Basisstation seiner Lighthouse-Tracking-Technologie veröffentlichen, die so offen und standardisiert wie Wi-Fi werden solle:Darüber hinaus habe man ein Abkommen mit TV-Hersteller Samsung geschlossen, der seine künftigen Smart-TV-Fernseher mit Steam-Link-Integration zum Streamen von PC-Spielen ausstatten werde. Bereits letztes Jahr habe Samsung ein ähnliches Abkommen mit Sony bezüglich PlayStation Now geschlossen. Dadurch könnte Samsung 2017 TV-Geräte auf den Markt bringen, die von Haus aus die Verwendung beider Streaming-Dienste erlauben.