Valve Software: Gabe Newell erläutert auf Reddit persönliche Probleme mit Half-Life, seine hauseigenen Lieblingstitel und Valves Kommunikationsschwächen - 4Players.de

Valve-Gründer Gabe Newell ist in einer "Ask Me Enything"-Fragestunde (AMA) auf Reddit auf eine Reihe von Themen wie seine persönliche Beziehung zur Half-Life-Serie oder Valves Mangel an Kommunikation mit der Öffentlichkeit eingegangen. Ein interessanter Punkt war z.B., dass er Portal 2 als seinen persönlichen, von Valve produzierten Lieblingstitel nannte (im Multiplayer-Bereich Dota 2 ) und der Serie Half-Life gegenüber auch kritische Töne anschlug. Als ein Fragesteller nachhakte, warum er Portal 2 vorziehe und was er denn an Half-Life bereue, antwortete Newell:"Mein Problem mit Half-Life ist, dass ich in einen viel größen Anteil der Entscheidungen über das Spiel involviert war, daher ist es schwer für mich, sie als etwas anderes anzusehen als eine Reihe von Dingen, die ich bereue. In meiner Antwort ist kein Hinweis darauf enthalten, was wir in der Zukunft machen werden. Es ist schlicht einfacher für mich, ein Fan von Dingen zu sein, in denen ich weniger Einfluss hatte. Wenn du in ein Spiel involviert bist, entwickelt sich letzendlich alles zu einer Sammlung von Kompromissen. Für alles, was sich in einem Spiel befindet, wurden andere Sachen geopfert, die nicht im Spiel sind."Bei Half-Life empfinde er dieses Problem persönlich als besonders stark, so Newell. Als er gefragt wurde, ob es zukünftig eine neue Marke oder Spiel (verwendet wurde der Begriff "IP") im geteilten Half-Life-/Portal-Universum geben werde, lautete die Antwort kurz und knapp "yep". Ein weiterer Punkt war Valves spartanische Kommunikation mit Spielern bei in der Entwicklung befindlichen Projekten. Man kommuniziere nur wenig darüber, weil sich im Laufe der Entwicklung bei vielen Titeln viel ändere und man auch manche Aspekte wieder streiche. Das zu dokumentieren oder zu kommunizieren wäre mühsam und frustrierend, zumal man nicht das Geld und die Zeit der Kunden verschwenden wolle. Man glaube aber trotzdem, dass es ein integraler Teil der Firmenkultur sei, der Community zuzuhören und Vorschläge umzusetzen. Die momentane Vorgehensweise der Firma sorge aber für Verzögerungen bei Antworten, die es so aussehen ließen, als würde Valve nicht zuhören. Dem sei aber nicht so: "Wir hören immer zu". Auf die Frage nach Plänen mit der Engine Source 2 lautete die Antwort:"Wir nutzen weiterhin Source 2 als unsere primäre Spielentwicklungsumgebung. Neben der Konvertierung von Dota 2 zur dieser Engine benutzen wir sie als Grundlage für einige unangekündigte Produkte. Wir würden es gerne sehen, dass jeder, der hier bei Valve an Spielen arbeitet, schlussendlich die gleiche Engine benutzt."Momentan arbeite man bekanntlich am Design des "Knuckles Controller", der parallel zu VR-Spielen entwickelt werden soll und als Konkurrenz zu Oculus Touch in Stellung gebracht werden soll. Zudem denke man momentan intensiv über die Bereiche der Künstlichen Intelligenz und "Machine Learning" nach. Auch Gehirn-Computer-Interfaces seien ein interessantes Thema, über dessen Forschung Newell sich gerade informiere. Schlussendlich wurde natürlich auch die obligatorische Frage gestellt: "Wie ist der Status von Half-Life 3 und Half-Life 2: Episode 3 ? Arbeitet Valve nach wie vor an vollwertigen Einzelspieler-Spielen? Eine unidentifizierte anonyme Quelle bei Valve hat behauptet, dass Half-Life 3 eingestellt wurde. Ist diese Quelle seriös?" Newells Antwort liest sich rätselhaft:"Die Nummer 3 darf nicht genannt werden. Ja. Ich persönlich glaube allen unidentifizierten anonymen Quellen im Internet."In der jählichen Forbes-Liste ( via Kotaku.com ) der reichsten Personen schaffte Newell es übrigens mittlerweile unter die reichsten 400: Sein Vermögen betrage 4,1 Milliarden Dollar, so das Magazin. Damit liege er vor Regisseur Steven Spielberg (3,7 Milliarden Dollar), aber noch in anderen Sphären als der führende Bill Gates (81 Milliarden). Das Magazin hat hier auch eine Sammlung der interessantesten AMA-Antworten zusammengestellt