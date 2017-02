Valve Software: Drei vollwertige VR-Spiele in Entwicklung - 4Players.de

Bei Valve Software arbeitet man derzeit an drei vollwertigen VR-Spielen. Das hat Firmengründer Gabe Newell im Gespräch mit Eurogamer.net verraten und dabei betont, dass es sich dabei nicht um experimentelle Versuche oder Tech-Demos handeln würde. Mit Details hielt er sich anschließend zwar zurück, ging aber immerhin noch auf das technische Gerüst dieser Titel ein. Demnach setzt man auf die hauseigene Technologie Source 2 und die Unity Engine.Außerdem geht er darauf ein, wie wichtig es für Valve sei, mittlerweile in einer Position zu sein, in der man gleichzeitig an Soft- und Hardware arbeiten könne. Er vergleicht den Ansatz mit Nintendo, wo Kult-Designer Shigeru Miyamoto sowohl in die Entwicklung der Plattformen als auch der perfekt darauf zugeschnittenen Software involviert war. Diese Kombination ist in den Augen Newells ideal, um noch bessere Spielerfahrungen für die Konsumenten zu ermöglichen.Dabei will Valve offenbar etwas erschaffen, was komplett auf VR ausgerichtet ist und tatsächlich nur dort funktioniert. "VR wird nicht erfolgreich sein, wenn die Leute nur ihre existierenden Inhalte nehmen und sie in den VR-Raum übertragen", meint Newell. "Eine der ersten Dinge, die wir getan haben, war es, Half Life 2 und Team Fortress in VR zum Laufen zu bringen. Das war so etwas wie der Reiz des Neuen. Es war aber nur ein reiner Meilenstein für die Entwicklung, aber es war absolut nichts Überwältigendes dabei. Genauso wie sich niemand ein VR-System anschaffen wird, um sich damit Filme anzuschauen."