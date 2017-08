Half-Life 2: Episode 3: Autor von Half-Life veröffentlicht die Geschichte - 4Players.de

Chibiterasu schrieb am 25.08.2017 um 18:16 Uhr

Weil das Gameplay nunmal nicht durch irgendwelche Filmsequenzen etc. unterbrochen wurde. Man war immer in Kontrolle des Charakters und trotzdem wurde eine cineastische Geschichte erzählt. ^^

Ich vermute ja, dass sie bei Episode 3 nicht genau wussten, wie sie das mit den Zeit/Raum-Sprüngen der Borealis interessant im Gameplay umsetzen könnten.

Dann hat man versucht was Neues zu finden, was nicht gelungen ist.

Dann hatten andere Projekte Priorität (Left 4 Dead, Portal 2) und in der Zeit stieg die Vertriebsplattform Steam zu höchsten Höhen auf und die Unternehmenskultur hat sich dadurch mitverändert.

Jetzt ist kein Platz mehr für Singleplayer Story Spiele. Was ich aber trotz allem nie riesige Frechheit finde. Valve ist ein Abschluss von Half Life den Fans einfach irgendwie schuldig...

Ein finanzieller Erfolg wäre es sowieso. So schlecht könnten sie das gar nicht hinschustern.

Wofür gibt es jetzt eigentlich die Source Engine 2.0?