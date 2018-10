Onimusha: Warlords: Trailer zeigt Samurai-Kämpfe aus dem Remaster - 4Players.de

Capcom zeigt diverse Samurai-Kämpfe aus dem Remaster von Onimusha: Warlords im folgenden Trailer. Der einstige PS2-Titel ( zum Test ) soll am 15. Januar 2019 als Download für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC (Steam) erscheinen. Der Preis soll 19,99 Euro betragen.Die überarbeitete Version von Onimusha: Warlords soll hochaufgelöste Grafik, eine Breitbildfunktion, Analogstick-Unterstützung, einen leichten Schwierigkeitsgrad und einen neuen Soundtrack im Vergleich zum Original bieten.Letztes aktuelles Video: Gameplay Action TrailerPublisher Capcom: "Ursprünglich im Jahr 2001 veröffentlicht, verband Onimusha: Warlords aufregende Samurai-Action mit einer cineastisch vermittelten Geschichte. Weltweit wurden mehr als zwei Millionen Einheiten des Spiels verkauft. Nun bringt Capcom den Schwertkampfklassiker auf die aktuellen Computer- und Videospielsysteme (...) Onimusha: Warlords erzählt von der gefährlichen Reise des Samurai Samanosuke Akechi und der Ninja-Kämpferin Kaede, die Prinzessin Yuki vor einer Legion mysteriöser Dämonen retten wollen, die in die Burg Inabayama eingefallen sind. Während die Beiden sich durch die Burg kämpfen, spinnt sich eine dunkle Geschichte um die Diener des bösen Herren Nobunaga Oda. Mit Schwertkampf, dem magischen Oni-Handschuh und jeder Menge zu lösender Rätsel fordert Onimusha: Warlords Geschick, Kreativität und Verstand der Spieler heraus, wenn sie sich den dämonischen Gegnern entgegenstellen."