Final Fantasy 10: HD Remaster: Switch-Cartridge enthält nur Final Fantasy 10; 10-2 als Download - 4Players.de

In der physischen Box-Version bzw. auf der Switch-Cartridge von Final Fantasy X/X-2 HD Remaster wird sich in Europa und Nordamerika ausschließlich Final Fantasy 10 befinden. Final Fantasy 10-2 wird man mithilfe eines (einmalig einlösbaren) Download-Keycodes runterladen müssen. Warum sowohl in Japan als auch in Südostasien beide Spiele auf einer einzigen Cartridge gespeichert sind, man sich in Europa und Nordamerika aber hingegen Final Fantasy 10-2 zusätzlich runterladen muss, ist laut GoNintendo unklar.Der HD-Remaster von Final Fantasy 10 und Final Fantasy 10-2 wird ab dem 16. April 2019 erhältlich sein. Der HD-Remaster erschien 2014 zunächst für PlayStation 3 sowie PS Vita ( zum Test ) und ein Jahr später für PlayStation 4 ( zum Test ). Im Mai 2016 folgte dann die PC-Version via Steam."Final Fantasy X erzählt die Geschichte des Blitzballstars Tidus, dessen Schicksal untrennbar mit dem des schönen Mediums Yuna verbunden ist. Gemeinsam begeben sie sich auf die Mission, die Welt von Spira zu retten. Final Fantasy X-2 spielt zwei Jahre später und folgt der Geschichte von Yuna, Rikku und Paine und ihren aufregenden Abenteuern, auf denen sie uralte Geheimnisse aufdecken und mächtige Gegner bekämpfen. Bis heute haben sich die Spiele über 14 Millionen Mal verkauft und Final Fantasy X/X-2 HD Remaster lädt nun neue Spieler dazu ein, diese atemberaubenden RPG-Abenteuer zu entdecken."Letztes aktuelles Video: Remaster PC-Trailer