Video "Final Remix: Trailer zum Verkaufsstart" zu The World Ends With You - 4Players.de

Square Enix hat dieses Rollenspiel-Highlight sehr gut für iPhone und iPad umgesetzt. Es ist zwar schade, dass die Kulisse für das Retina-Display nicht noch weiter verfeinert wurde, aber die bunte 2D-Welt kann sich sehen lassen. Noch wichtiger ist, dass man das Kampfsystem optimal für Fingertipper angepasst hat - im Gegensatz zum DS finden die Gefechte hier auf einem Bildschirm statt, trotzdem gibt es einen rasanten Komboflow. Das macht das Spiel vielleicht etwas leichter, aber ansonsten entfaltet sich dieselbe Faszination wie 2008: Was zur Hölle hat es mit diesen Monstern in der Parallelwelt auf sich? Warum werde ich zum Spielball in einer morbiden Schnitzeljagd? All das spielt sich nicht in verwunschenen Wäldern oder auf fernen Planeten, sondern im modernen Tokio ab, mitten in Shibuya: Die Stadt ist das Dungeon, die Mode ist die Rüstung, magische Anstecker sind Waffen und jeder will verdammt cool aussehen. Abgerundet wird das Abenteuer von Rätseln sowie einem sehr komplexen Charakter- und Item-Management. Für den erhöhten Preis bekommt man eine enorme Spieltiefe, die vielen normalen Titeln im AppStore abgeht. Dieser bizarre Trip bereicherte das Genre vor vier Jahren um überdrehte, fiktionale Gegenwartskultur. Und auch unter iOS bekommt man ein ausgezeichnetes Rollenspiel!