ICHI- schrieb am 02.12.2016 um 17:58 Uhr

Ich hab zufälligerweise heute Nachmittag erst wieder Shadow of the Colossus durchgespielt.

War lange Zeit "nur" auf Platz 2 meiner persönlichen Liste der besten Spiele aber heute hat es sich

endgültig auf die 1 geschoben (was nicht einfach war)

Shadow of the Colossus ist das beste Videospiel der Geschichte.