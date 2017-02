Video "März 2017" zu Release-Vorschau - 4Players.de

Raskir schrieb am 28.02.2017 um 01:22 Uhr

Uff was für ein Monat. Horizon: Muss geholt werden. Zelda: Muss geholt werden. Nier: Muss geholt werden. Danganronpa: Wird sehr vermutlich geholt werden. Kingdom Hearts: Wird vermutlich geholt werden. Mass effect: Wird vielleicht geholt werden. 3 Must buys und ich habe nicht die Zeit für eines davon. Grund gütiger. Ich sollte vllt doch mal For honor pausieren. Wer soll das alles spielen. Nioh ist auch ein Must buy was ich noch nachholen muss. Yakuza genauso und Persona kommt auch. Ich hoffe sehr, dass bis Juli dann tote Hose ist. Sonst komme ich einfach nicht hinterher.

Der Plan sieht wie folgt aus:

Mitte/Ende März Horizon

Mitte/Ende April Persona

Mitte Mai Nier

Ende Mai/Anfang Juni Nioh

Ende Juni/Anfang Juli Yakuza

Juli dann vermutlich Switch mit Zelda und Mario Kart (oder früher wenn ich ein geiles Angebot finde, oder später wenn der Preis keinen Deut besser wird)

So wie ich mich kenne, wird es aber nicht so laufen. Fest vorgenommen für dieses Jahr sind Horizon, Nioh, Persona, Nier und Zelda. Aber wenigstens kommt in der zweiten Jahrehälfte nicht so viel interessantes für mich (RdR2 kann ich mich gedulden, mir hat der erste gefallen, aber nicht super gut; Mario warte ich ab und Xeno2, God of war, Detroid, FF7 und KH3 rechne ich nicht für dieses Jahr). Starker Monat. Und ich kann mir vorstellen, dass dies eines der besten ersten Quartale eines Jahres war, was Videospiele angeht. Kann mich nicht erinnern wann in Januar bis März so viel hochkarätiges Zeug dabei war. Vielleicht zu PS2 Zeiten mal? Oder noch früher?