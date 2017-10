Video "November 2017" zu Release-Vorschau - 4Players.de

ChrisJumper hat geschrieben: ? Gestern 21:09 Ich würde mir ja wünschen das auch schon die nächste Episode Before the Storm fertig ist.. aber das wird wahrscheinlich noch einen Monat dauern. Hoffentlich noch dieses Jahr.

Ansonsten natürlich Frozen Wilds und der Rest kann erst mal warten. Ich hätte ja mal Lust auf ein COD, aber da spielt die Story bestimmt keine Rolle mehr und ist maximal 5 bis 8 Stunden lang. Hmm. Vielleicht kaufe ich das COD von letztem Jahr.

Before the Strom Episode 3 würde ich auch gern nehmen, rechne ich im Dezember mit.Zu CoD und hier daher off Topic: Kommt natürlich immer drauf an was man davon erwartet. Ich bin einer der wenigen der CoD nur für den Singleplayer kauft (oder auf Konsole ausleiht), natürlich nicht zum Vollpreis. Als reines Actionfeuerwerk mit ca. 7h Spielzeit einmal im Jahr ok. Storytechnisch sollte man aber nichts erwarten. Worauf ich eigentlich hinaus will und das ist natürlich nur meine Meinung: Gerade vom letzten CoD würde ich stark abraten. Meiner Meinung nach der schwächste CoD Teil überhaupt. Ich wurde aber auch mit dem Setting nicht warm.Wenns eher zukunftslastig sein soll, ist BO3 um einiges besser als IW. Obwohl ich das auch schon ziemlich schwach fand und eher auf noch ältere Teile verweisen würde.