Jo, soviel zum achso genialen Spielejahr 2018....Januar Monster Hunter und danach erstmal gähnende Leere bis God of War...Far Cry 5 is mehr vom selben, für einen zwanni ok, nit für Vollpreis, vor allem nit für die Uralt Dunia Engine, da müssense mal mit was neuerem kommen, dann siehts auch mal aus wie ein Spiel von 2018..wer Bock auf sowas hat, spielt Ghost Recon, kost nun auch nen zwanni und is meiner Meinung nach echt cooler als Far Cry. Außerdem is Far Cry auch erst wieder Ende des Monats..Glaube ich hole nun Ass Creed Origins nach, sonst nix zu zocken momentan und dieser Pharaoh DLC sieht ganz cool aus. Und wenn ich Ubi Spiele raushole aus der Mottenkiste, dann ist sonst nix los