Video "Juni 2018" zu Release-Vorschau - 4Players.de

cM0 schrieb am 31.05.2018 um 19:28 Uhr

Echt schwacher Monat, aber ok, es ist Sommer. Für mich könnte Vampyr interessant sein, je nachdem wie gut es wird. Ansonsten noch irgendwann Rainbow Skies, aber brauch ich nicht zum Release. Der Vorgänger war ok, aber kein Must Have Titel. Denke das wird hier nicht anders sein und die sehr lange Entwicklungszeit macht mich skeptisch.

Ansonsten wirds eben ein Monat voll älterer Titel die ich schon immer spielen wollte. Auch ok.