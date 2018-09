Video "Oktober 2018" zu Release-Vorschau - 4Players.de

Raskir hat geschrieben: ? Heute 20:58

Einiges für die Liste aber nichts für sofort. Gott sei dankZu RDR. Ich muss ehrlich sagen, ich bin enttäuscht. Vom Soundtrack. Irgendwie fehlt mir da was. Ach ich nenn das Kind beim Namen. Die hätten mit Ennio Morricone zusammenarbeiten sollen. Jeder Western mit seiner Musik wurde dadurch zu einem noch besseren Film. Egal ob es etwas kleinere Titel waren oder auch mittelgroße wie Nobody. Oder auch die ganz großen. Was wäre ein Spiel mir das Lied vom Tod ohne Morricone? Oder Zwei glorreiche Halunken, allein das Mexican Stand of oder Ecstasy for the gold. Wäre der Mann der Komponist gewesen, ich denke das wäre grund genug für mich gewesen mir das Spiel zu holen. Die Dramaturgie seiner Songs nicht nur mitzubekommen sondern im Spiel selber zu erleben, puah. Ähnlich wie bei Santaolala bei The last of us, nur noch eine Schippe genialerDas wäre mein Wunsch für RDR gewesen. Wird aber auch so geil XDEditAch egal. Für diejenigen die ihn und zwei glorreiche Halunken nicht kennen, hier mein Lieblingstrack von ihm (wenngleich nicht mit Abstand, da gab es noch 4-5 die mir fast genauso gut gefielen)