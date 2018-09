Balla-Balla schrieb am 24.09.2018 um 15:36 Uhr

Und wie immer wundere ich mich, wer das denn alles zockt, damit es lohnend für Entwickler und Studios wird. Vor allem der Kleinkram vom Angeln bis zum 25. Rennspiel. Selbst ein neues COD ist doch mittlerweile eher völlig gähn.

Aber deshalb immer wieder schön zu sehen, dass die eigene gamer Brille doch sehr einseitig ist und so wie diese Seite hier eine Insel darstellt, wenn sie auch eine große sein mag. Trotzdem, das ist eben meine Insel und auf dieser fühle ich mich am wohlsten.

Unterm Strich bleibt also nur RDR, wobei ich das immer kritischer sehe, da hier Ausmaße anzunehmen sind, die man als Durchschnittsspieler mit Arbeit und Familie ja kaum noch gebacken bekommt. Auf den Test bin ich verdammt gespannt, falls der Tester ihn dieses Jahr überhaupt noch fertig bekommt.