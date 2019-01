Video "Januar 2019" zu Release-Vorschau - 4Players.de

Todesglubsch hat geschrieben: ? Heute 01:02 Vesperia!

Schade. Aber ich kann es nachvollziehen. Es ist immer doof, wenn sich die gewohnten Stimmen von Charakteren ändern. Wenn es sich dann noch die ganze Sprache ändert, ist das umso schlimmer.Schade auch, dass Square Enix auf eine deutsche Synchro verzichtet. Ergibt für mich wenig Sinn, da bei Final Fantasy XV noch groß darüber gesprochen wurde, künftig alle Final Fantasy Spiele mit deutscher Synchro zu veröffentlichen. Klar, Kingdom Hearts ist nicht Final Fantasy, aber hier gab es in der Vergangenheit bereits eine deutsche Synchro und sollte so auch fortgesetzt werden. (Die deutschen Synchros von Final Fantasy XIV und XV mag ich beide nicht).Generell stört mich an den deutschen Synchros, dass man in gefühlt jedem Spiel die selben Sprecher hat. Wäre nicht ganz so schlimm, wenn man diese nicht auch noch in jeder zweiten Serie und zahllosen Filmen hören würde. Gegen die Sprecher habe ich nichts, die sind ja gut. Nur sind die Stimmen meistens fest mit irgendeinem Schauspieler (oder mehreren) oder Charakteren verankert.Wer denkt bei Manfed Lehmann nicht automatisch an Bruce Willis?Ich habe Kingdom Hearts noch nie mit deutscher Synchro gespielt, daher kann ich nichts zu den deutschen Sprechern sagen.Die englische Synchro finde ich jedenfalls sehr gut, gerade weil (zumindest in den bisherigen Spielen) viele der original Sprecher dabei waren. Sowohl was die Final Fantasy als auch die Disney Charactere angeht. Und auch die Kingdom Hearts Charactere waren immer gut besetzt, z.B. Ansem der Weise mit Christopher Lee als Sprecher.Insgesamt finde...