World of Tanks: Xbox One X 4K Enhancements

Auf Xbox One X wird World of Tanks in nativer 4K-Auflösung mit High Dynamic Range (HDR) laufen. "Zusätzlich und als einziges Spiel aus dem Launch-Portfolio, können Kommandanten der Xbox 360, der Xbox One, der Xbox One S und der Xbox One X nicht nur zusammen spielen, sondern auch den Voice-Chat plattformübergreifend nutzen, um ihre taktischen Manöver zu koordinieren", erklärt der Publisher.