World of Tank: Mercenaries (Free-to-play mit Mikrotransaktionen) ist auf PlayStation 4, Xbox One und Xbox 360 an den Start gegangen. Die nächste "Evolutionsstufe von World of Tanks" führt das neue Söldner-Konzept vor dem Hintergrund einer alternativen Realität ein, in welcher der Zweite Weltkrieg nie geendet hat.