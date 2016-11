Path of Exile: Breach League

Mit dem Inhaltsupdate 2.5.0 wird man bei Path of Exile durch "Breaches" in andere Reiche reisen können. Allerdings ist der Aufenthalt in diesen Arealen mit einem Zeitlimit versehen, das sich erhöhen lässt, indem man Gegner im Breach möglichst zügig besiegt.