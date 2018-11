Path of Exile: PS4-Trailer

Path of Exile wird im Dezember 2018 auch auf PlayStation 4 erscheinen. Bisher ist das Action-Rollenspiel mit dem "größten Skilltree aller Zeiten" für PC und Xbox One erhältlich. Path of Exile ist kostenlos spielbar und gehört zu den vorbildlichen Free-to-play-Vertretern. Die neuseeländischen Entwickler planen, dass die große Erweiterung 3.5.0 auf den Konsolen ebenfalls im Dezember verfügbar sein wird.