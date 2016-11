Video "Battle Map Pack 4" zu Minecraft - 4Players.de

Der kreative Baukasten hat noch nichts von seiner Faszination verloren. Ich denke mir heute noch neue Häuser, Keller, Kuppeln, Statuen und andere Bauwerke aus. Gleichzeitig grübele ich, wie ich die Vorhaben am effektivsten umsetze. Minecraft braucht keine Level-ups, XP, Buffs oder Spezialausrüstung, um zu motivieren - es ist fesselnd, weil es mich auf so einfach Weise unendlich kreativ sein lässt. Es ist zwar schade, dass die Spielwelt Grenzen hat – auch in dem Vita-Minecraft steckt allerdings so viel drin, dass mir nur eins bleibt: Viel Spaß mit diesem großartigen Zeitfresser!