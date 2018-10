Strange Brigade



The Thrice Damned #1

Rebellion hat am 9. Oktober 2018 mit "Isle of the Dead" die erste Mission der insgesamt drei Einsätze umfassenden Zusatz-Kampagne "The Thrice Damned" für ihren Koop-Shooter Strange Brigade veröffentlicht.

09.10.2018

