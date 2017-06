Video "E3 2017: Switch-Trailer" zu The Elder Scrolls 5: Skyrim - 4Players.de

Wolfenstein 2: The New Colossus



Loading Loading 7:22 Min.

E3 2017: Ankündigung

Bethesda hat auf der E3 den Nachfolger zu Wolfenstein: The New Order angekündigt. Wolfenstein 2: The New Colossus spielt in den USA der 1970er Jahre und zeigt den Widerstandskampf gegen das Regime. In einem…

12.06.2017

Views: 625