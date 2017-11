Video "Jade Dragon - Release Trailer" zu Crusader Kings 2 - 4Players.de

Crusader Kings 2 ist besser, als ich erwartet hatte. Trotz einiger Schwächen zieht es mich in den Sog der Herrschaft, was bei Sengoku nicht so der Fall war. Mehr als einmal ertappe ich mich dabei, wie ein mittelalterlicher Fürst zu denken, wozu auch das authentische Ambiente sowie die wuchtigen Klänge beitragen. Die Reichsbildung läuft erfrischend politisch unkorrekt: Ohne mit der Wimper zu zucken, heirate ich Minderjährige, unterdrücke ganze Völker und lasse Widersacher umbringen, obwohl es schlechte Presse bringt. Die langwierigen Kriege fordern den ganzen König, da man für genug Nachschub sorgen muss, auch wenn die automatischen Schlachten mehr taktische Möglichkeiten bieten müssten. Die Computerwidersacher sorgen mit geschicktem Entgegenhalten immerhin dafür, dass eine Eroberung dennoch nie langweilig wird. Wer nicht gleichzeitig auf die richtige Antwort auf Zufallsfragen oder Intrigen achtet, hat bald einen waschechten Aufstand an der Backe. Darüber hinaus muss ich Multitasking beweisen, wenn ich mich auch noch um meine Familie kümmere, die dringend Ehepartner, Erben und Geld braucht. Natürlich wollen auch ausländische Adelige mit Geschenken, Posten oder Land bestochen sein, damit sie einem wohlgesonnen sind. Das gilt auch für den praktischen Kronrat, für die man die Besten des Landes als Berater kürt. Es gibt so viel zu tun, dass die fehlende Forschung und Übersetzungsfehlerchen nicht stark ins Gewicht fallen. Wer ins Mittelalter abtauchen will, wird hier strategisch gut unterhalten!