Video "Pro:+Four+Player+Co-Op+Mayhem" zu Dragon's Crown - 4Players.de

Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars



Loading Loading 2:29 Min.

Introduction Trailer

Konami Digital Entertainment meldet, dass Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars am 06. September 2018 für PlayStation 4, PlayStation VR und PC (Steam) erscheinen wird. Die unverbindliche Preisempfehlung…

15.05.2018

Views: 310