Video "Video-Klassiker" zu Star Wars: Rebel Assault - 4Players.de

1. Was die technisch-historische Bedeutung von Rebel Assault betrifft ... keine Diskussion. Volle Zustimmung! CR-ROM, vollgepackt mit FMV und filmreifer (für damalige Ansprüche) Graphik. Der helle Wahnsinn!!2. Steuertechnisch waren beide Teile aber ein kompletter Griff ins Klo! Was habe ich von der tollen Graphik, wenn ich es nie über die dritte Mission hinaus geschafft habe und schon die allererste Trainingsmission tagelang wiederholen musste? Tastatur? Unbrauchbar. Maus? Unbrauchbar. Joystick? Egal welcher? Nur etwas weniger unbrauchbar. Extra ein Pad ausgeliehen ... genauso unbrauchbar.Rebel Assault schaut man sich heute besser nur noch auf Youtube an. Es sei denn, man will seine versteckten, masochistischen Neigungen ausleben. Dann nur zu! Genieße die Qual mehrere Stunden lang einen A-Wing gegen Felspfeiler zu setzen, weil entweder die Steuerung nicht exakt genug ist oder man nicht erkennen kann, ob der Fighter jetzt auf die Felsnadel zu oder an ihr vorbeifliegt. Also rüttelt man wild am Joystick und kotzt nur ab!Für mich ist RA ein Blender, Volkverarschung und der beste Beweis, dass LucasArts seine Kunden gehasst haben muss