Video "5 Beispiele für schlechte Open World" zu Top-Listen - 4Players.de

Miklas hat geschrieben: Die vertretenen Spiele haben ihre bösen Macken keine Frage.

Aber speziell beim gesprochenen Text über MGV kam mir direkt in denn Sinn: Ach, also so wie bei Fallout 3, nur mit spannender Hauptstory. Oder wie bei Skyrim, nur mit spannender Hauptstory.

Es fällt mir persönlich wirklich schwer zu verstehen, warum Bethesda im Bereich Open World immer so als Paradeentwickler gefeiert wird, obwohl vieles auf schlampige Programmierung und fehlendes Interesse, endlich einmal einen Hauptkonflikt spannend voran zu bringen, zurück geht. Ganz zu Schweigen davon, dass für mich persönlich mit der Einführung der Snyths in Fallout 4 "die 50er Jahre werden in einer Paralleldimension weitergesponnen-Formel" schlicht und einfach mit den Füßen getreten wurde.

Aber nicht nur 4players verzeiht diesem Entwickler leider viel zu viel. Natürlich: Auch ich fand in genannten Bethesda Titeln Momente, in denen ich die Atmosphäre genießen konnte. Anders als z.B. FNV (als leider zum Release unfertige Auftragsarbeit der fähigen Geschichtenerzähler von Obsidian) wollte ich genannte Bethesda-Entwickluingen Titel aber nach 20-25 Stunden nicht mehr weiterspielen, weil alles wie gestreckt wirkte und ich Langeweile verspürte, wie ich sie bei anderen RPGs mit hohen Magazinbewertungen (DA:O, Pilars of Eternity; Divinity: Original Sin, etc.) nicht kenne.

Aber anscheinend habe nur ich eine seltsame Bethesda - Allergie ;)

Also was ich an Beths Openworlds so liebe, ist einfach die Detailverliebtheit und andererseits "das große Ganze". Jede Bethwelt wirkt einfach unglaublich fertig und rund. Was es auch toll macht sind die unterschiedlichen Dungeons, die alle eine kleinere Geschichte erzählen. Sowas saugt mich oftmals mehr ein, als irgendwelche elenlangen Zwischensequenzen. Auch in Sachen Hauptkonflikt ist es so eine Sache. Es ist einfach schwer, einen Konflikt ohne einen gut geschriebenen...