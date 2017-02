Video "Top 4 der Spiele mit Samurai & Ninjas" zu Top-Listen - 4Players.de

Raskir schrieb am 06.02.2017 um 23:59 Uhr

Schlimmes Video. Sowas kann man unmöglich ernst nehmen. Arbeiten bei euch nur Hippster und Amateure? Wie kann man es sich sonst erklären, dass eines der besten Spiele des 21. Jahrhunderts fehlt? Samurai Sword VR hätte hier auf Platz 1, 2 und 3 Stehen müssen.

Spaß beiseite :)

Schönes Video. Mein bisheriges Lieblingsspiel aus dem Setting ist Tenchu: Wrath of Heaven für die PS2. Aber eine kurze ernst gemeinte Anmerkung. Das von euch genannte Tenchu kam sicherlich 1998 nicht auf der PS2 raus ;)

Nioh ist etwas überraschend hier vertreten. Rechne dann damit, dass morgen der Test mit einem Award auftaucht. Bin schon gespannt aufs Spiel, bisher kommt es verdammt gut weg bei den Reviews.

Meine persönliche Top Liste:

Tenchu: Wrath of Heaven; Nobunagas Ambition: Sphere of Influence Ascension; Way of the Samurai 2; Onimusha 3

Asche auf mein Haupt, aber ich habe tatsächlich noch keinen Ninja Gaiden Teil gespielt.