Euro Truck Simulator 2: Beyond the Baltic Sea DLC

Am 29. November 2018 erscheint mit "Beyond the Baltic Sea" (Jenseits der Ostsee) die nächste Erweiterung für den Euro Truck Simulator 2. Mit dem DLC kommen die Länder Litauen, Lettland und Estland sowie Teile von Westrussland (inkl. Sankt Petersburg und Kaliningrad) und Südfinnland ins Spiel.