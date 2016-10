Video "Willkommen bei WildStar" zu WildStar für PC - 4Players.de

Die Carbine Studios haben ein beachtliches Erstlingswerk abgeliefert. Mit einer Mischung aus bekannten Elementen und frischen Ansätzen fühlt sich Wildstar zunächst sehr vertraut an. Man fühlt sich schnell wohl und kommt flugs in einen angenehmen missionsbasierten Spielfluss. Dennoch kann man nie sicher sein, was auf Nexus als nächstes an Überraschungen oder Missionen aus dem nicht nur mit Humor prall gefüllten Hut gezaubert wird. Man spürt vom kunterbunten, charmanten und jederzeit stimmigen Comic-Artdesign bis hin zur ausufernd erstellten Geschichte des Planeten die Liebe zum Detail. Man merkt, dass es Carbine nicht nur darum ging, so viel Bekanntes wie möglich einzubauen, um die maximale Spieleranzahl ins Boot zu holen. An allen Ecken und Enden fühlt man die ganzheitliche Vision von Nexus, die Carbine vorschwebte. Zwar würde ich mir wünschen, dass es mehr sperrige und in diesem Bereich ungewöhnliche Mechaniken wie die vor allem durch die Berufe einfließenden Action-Adventure-Elemente gäbe, die für kreativen Wind sorgen. Oder dass die Missionsbeschreibungen mehr wären als die WoW-typischen Wegklick-Texte. Oder dass die Tutorials etwas ausführlicher und schlichtweg besser wären. Doch angesichts der üppigen Welt, der Individiualisierung durch Fähigkeiten, der dynamischen Kämpfe, der Missionsflut und des ausufernden Immobilienaufbaus kehre ich ungeachtet der Mankos und kleinerer Bugs immer wieder gerne zurück. Vor einem Jahr hätte ich dies fast kategorisch ausgeschlossen, aber momentan halte ich mich lieber auf Nexus als in Tamriel auf.