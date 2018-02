Video "Epilog" zu Shadow of the Colossus - 4Players.de

Spiritflare82 schrieb am 02.02.2018 um 23:17 Uhr

SotC war seiner Zeit damals weit voraus, das sieht man heute. Weils visionär ist und aufs wesentliche reduziert, fernab von XP Balken, Lootboxen und sonstigem gameplaytechnischem nonsense gerade in der heutigen Zeit fast schon ein Relikt vergangener Spielkultur. Der Style ist eh unerreicht, was man damals aus der PS2 noch rausgequetscht hat dafür...

Ich sag noch immer hätte nun nicht unbedingt ein Remake gebraucht, finde durch den cleaneren Look verlierts schon einiges mehr an Mystik und der Typ sieht nun echt etwas merkwürdig aus.. aber ich wrd mir das mal geben nächste Woche, ist lange her 2006. da hab ich schon nochmal Bock drauf, hab ich seit damals nicht mehr gespielt und fands schon ziemlich cool wenn auch stellenweise etwas öde. aber damals wollt ich vom Alter her mehr peng peng und bumm bumm, sehe ich heute vielleicht anders (wohl eher nicht, aber mal gespannt). Kurz isses, aber lieber kurz und episch als langatmig

Ich kann nur jedem empfehlen; Guckt dazu nix vorher, lest keine Guides, versucht das selbst rauszufinden-denn das denke ich hat das Game damals zu dem gemacht was es war, eine mystische Reise und kein Twitch Vorzeigegame mit Chat der am Rande läuft und blöden Comments....das ist ein Spiel für im stillen Kämmerlein mit sich, Ruhe, einem guten Soundsystem und dem Game