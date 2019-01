Video "Top 3 unserer Gruselmomente" zu Resident Evil 2 - 4Players.de

Hmm. Entweder toppen die neueren Spiele die alten Varianten, aber es wundert mich das niemand die Silent Hill Serie angesprochen hat.Resident Evil fand ich immer Cool, und hat einige Stellen die gruselig oder blutig sind. Aber da wäre noch mehr Potential drin. Die letzten Resident Evil Teile versuchten immer mehr Okkultes da hinein zu bringen was ich einfach unpassend fand.Dafür aber eben das Okkulte in der Silent Hill Reihe. Das hatte schon etwas eigens, ich glaube dort hab ich mich auch bisher am meisten gefürchtet (RE7, oder PT-Demo auf der PS4 konnte ich gar nicht spielen. Hab RE7 als VR versucht, versuche es vielleicht mal ohne. Aber ich hatte auch schon Probleme mit dem Alien Isolation und kam nicht über die Krankenstation hinaus weil man dort dem Alien nicht mehr ausweichen kann. Vielleicht spiele ich es noch mal mit Hilfen. Oder überrede jemanden die Stelle für mich weiter zu spielen!Was mich wundert: Niemand nannte die Generator Stelle bei Last of us!Die Silent Hill Spiele wurden ja leider immer abstruser hatten aber tolle Experimente drin. Wenn ich an dieses Silent Hill Spiel denke, wo der Protagoist eigentlich nur in seiner Wohnung eingesperrt war, hätte man das super in VR machen können. Ich bin sicher es folgt mit der PS5 auch eine VR-Version dieser P.T. Demo als volles Spiel. Da rutscht 2019 und 2020 bestimmt noch viel nach!Ich hoffe aber sehr auf einen Neuanfang von einer Serie die sich an Silent Hill anlehnt und natürlich das nicht zu viele Generator-Szenen in Last of Us 2 drin sind!Eigentlich bräuchte ich mal einen Schall isolierten Raum für solche Spiele, wenn man dann in aller Ruhe schreien darf, hat es bestimmt etwas beruhigendes.... und nimmt den Schreck raus.@Michael...